烏克蘭戰場附近的地下儲藏庫，近2000個作物的基因密碼正面臨著被永久摧毀的危險。

路透社報導，這項風險於本月初頓成關注焦點，因為聯合國糧農組織（FAO）設立的非營利組織「全球作物多樣性信託基金」（Global Crop Diversity Trust，又稱作物信託基金）通報，烏克蘭國家種子銀行附近的一座研究設施遭到毀壞。

這間研究設施和烏克蘭種子銀行坐落的烏國東北城市哈爾科夫（Kharkiv），近來頻遭俄羅斯部隊密集轟炸。

路透社無法釐清設施是被什麼給破壞；而作物信託基金也僅表示這座設施遇襲，但以維安為由婉拒提供更多細節。

無論如何，這都很危險，因為烏克蘭種子銀行名列全球第10大，當中僅4%獲備份。

作物信託基金執行長施密茲（Stefan Schmitz）告訴路透社說：「對人類來說，種子銀行是一種人壽保險。它們提供原材料來培植全新植物品種因應乾旱、新害蟲、新疾病和較高的氣溫。」

「烏克蘭種子銀行若毀了，會是悲慘的損失。」

路透社無法聯繫上烏克蘭種子銀行負責人，烏克蘭科學院婉拒置評，俄羅斯國防部則未立即回覆相關提問。

研究人員仰賴種子銀行保存的多樣基因材料，來培植耐得住氣候變遷或疾病的植物。

隨著全球氣候日益極端，種子銀行的重要性也與之俱增，保障每季都產出足夠的糧食餵飽全球79億人口。

同時間，俄羅斯和烏克蘭這兩個分屬全球第3、第4大穀物出口國之間的衝突，導致糧食價格通膨加劇，糧食安全危機惡化，過去得益於烏克蘭穀物的發展中國家紛紛爆出示威潮。

● 從敘利亞戰爭汲取教訓

敘利亞戰爭提供了一個重要教訓：應利用挪威斯瓦巴全球種子庫（Svalbard Global Seed Vault）替種子進行備份。斯瓦巴全球種子庫是全球最大且最重要的種子備份或複製機構。

敘利亞城市阿勒坡（Aleppo）附近一個種子銀行被毀之後，斯瓦巴種子庫2015年得以將適宜乾燥地區的小麥、大麥和牧草替代樣本送至黎巴嫩研究人員手中。

總的來說，斯瓦巴在北極山區的種子庫保存了超過100萬個種子樣本，烏克蘭15萬個種子的4%也在其中，相當於1800多種作物。

總部位於德國的作物信託基金，是唯一一個以保護作物多樣性為唯一目的的國際組織，這個機構提供資金給烏克蘭來複製種子，但戰爭引發的安全和物流問題，以及自然界的循環，意味著很難加快進程。

施密茲估計，最理想情況下，烏克蘭10%的種子可於一年內備份完成，因為種子需要依時節種植、成長、收成，最後備份才能採掘並送往挪威斯瓦巴的全球種子庫。

一項緊急措施會是放棄進行備份，直接將種子收藏品送至斯瓦巴，但施密茲認為，這項措施戰時恐不可行。

挪威農業和食品部高階顧問艾維揚（Grethe Helene Evjen）表示，「烏克蘭的農業可追溯至史前時代」，還說烏國境內許多種子均獨一無二。

艾維揚表示，該部門正在待命來協助烏克蘭備份、儲存它在斯瓦巴的所有種子，但目前還未收到烏克蘭當局的請求。