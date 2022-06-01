國研院前院長吳光鐘自去年11月30日卸任，由代理院長林博文代理院務，國研院則在今(1)日宣布，新任院長由中央大學電機工程學系講座教授兼資電學院院長林法正出任，未來將持續推進國研院成為學術界與產業領域之間的橋樑。

林法正具有清華大學電機工程博士學位，2001年前往東華大學電機工程學系，2007年再轉至中央大學至今，曾任國科會（現科技部）電力學門召集人、行政院科技會報科技政策諮詢委員等要職，現任台灣電力公司常務董事及聯合再生能源股份有限公司董事。

國研院表示，林法正研究專長為電機控制、非線性控制、智慧型控制、電力電子、再生能源、智慧電網，發表過200多篇國際期刊論文及100多篇會議論文，並獲得17項發明專利。

而在學術表現上，國研院也提到，林法正曾獲中國工程師學會傑出工程教授獎、3次國科會傑出研究獎、兩次中央大學績優技術移轉獎，且於2017年當選電機電子工程師學會（IEEE）會士，並獲得科技部2021年傑出特約研究員獎。

論及就任國研院長未來的工作任務，林法正說，國研院未來將持續配合國家科技政策，積極整合轄下各中心的研發能量，扮演好國內科技人才與創新經濟所需之科技研發平台的提供者，支援學術研究，推動前瞻科技，培育科技人才。

林法正並指出，國研院也同時將持續擔任學術界與產業界的橋梁，一方面支援學術界將原創性研究落實到下游產業，一方面積極鼓勵新創業者與國研院合作，促進跨域創新與科研產業化，協助即將改組成立的新國科會建立未來整體國家的長期發展能力與競爭力。另一方面，為達成台灣2050淨零排放之目標，需要許多智慧電網、電能轉換、儲能、氫能及負碳技術等前瞻科技之協助。

林法正期望，國研院同仁未來能統整核心設施及共用資源，積極參與策略專案計畫，全力協助學術界及研究單位發展上述前瞻科技，國研院未來也會努力協助新國科會進行淨零轉型前瞻性科技開發之策略規畫與實現。