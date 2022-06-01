護理人力吃緊之下，中央流行疫情指揮中心開放醫院聘雇照護輔佐人員進入專責病房，近期亞東紀念醫院也開出招募啟事，聘雇康復者提供服務，時薪高達625元。指揮官陳時中今公布照護輔佐人員津貼基準，每人以照護6床為原則，每人每班可獲津貼5000元，即日起上路。

由於專責病房長者、嚴重疾病者居多，需要很多照顧，陳時中今宣布推動專責病房Skill-Mixed照護，開放醫院聘雇並提供照護輔佐人員感染控制等相關訓練，讓照護輔佐人員提供膳食、翻身、更易、身體清潔等工作。

陳時中表示，照護輔佐人員每人每班工作8小時，發給5000元津貼，採3班。每日平均每名照顧輔佐人員以照護6床為原則，今日起實施。

指揮中心統計，目前國內專責、負壓隔離病床共1萬3900床，空床率為42.5％，其中台北區35％、北區51％、中區43.9％、南區31.5％、高屏區54.6％、東區55.7％；中央集檢所則有7831床，空床率47.1％；地方加強型防疫旅館則有4661床，空床率45.4％。