本土疫情升溫造成傳統市場人潮銳減，為提升買氣，台南市政府推出傳統市場快閃百場促銷活動。台南市場處在開元、白河市場舉辦包粽體驗，1日並限時推出「放粽一下」、「大放粽」活動，大受民眾歡迎，總計送出破千顆粽子，現場熱鬧的氣氛也帶動民眾吃粽子應景過節。

白河公有零售市場1日上午推出「粽藝高手」包粽評比，現場開放30組民眾報名參與包粽評比，每1組參與者限時包好1串20顆粽，活動刺激有趣，吸引不少婆婆媽媽參加。

評分獲第1名的可獲3串粽、第2名2串粽，其餘參與者可帶著1串粽回家，總計包粽活動送出660顆粽子。此外，1日上午在白河市場還有「放粽一下」活動，民眾在臉書按讚+打卡，或現場消費，就獲贈名攤好粽1顆，共送出240顆市場名粽。

台南市經發局局長陳凱凌說，除白河市場外，開元市場1日也在市場1樓中庭推出「大放粽」，消費者只要進入開元市場臉書專頁按讚+打卡，或是在現場消費就可獲贈名攤粽子，限量400顆粽，每人限贈1顆，台南開元公有零售市場表示，不少民眾笑說買菜還能拿肉粽，實在應景！

同時，台南市市場處的各地市場管理員也合力訪查整理出台南好粽清單，風味多元、價格合理的粽子都是攤商每天現包現煮，古早味或養生粽、素粽等不同特色，可以滿足消費者的不同需求。