目前疫情因素牽動金融市場的不確定性，群益期(6024)董事長李文柱說，是危機也是機會的出現，國內外期貨市場只要波動擴大，避險需求也會同時增加，從動用戶成長來看，交投熱絡應會持續，交易量有機會再往上走高，對下半年營運效益值得期待。

據期交所數據顯示，台灣期貨市場動用戶逐年成長，去年2021年5月寫下歷史新高為149,030戶，今年2022年3月則為歷史次高142,408戶。群益期的動用戶數繼去年5月跟隨市場創歷史新高後，今年3月再度寫下新高來到16,092戶。

群益期總經理毛振華指出，這二年現貨市場火熱，帶動個股期貨迅速成長，群益期深耕個股期貨表現亮眼，市場排名竄升到第二，市占率達22.2%；另綜觀國際經濟，美國聯準會的升息時間表預期年底前利率將迅速走高，而群益期貨今年四月的客戶保證金餘額也創了歷史新高達438.9億，反應升息循環，保證金利息收入增加可期。

毛振華說，群益期為展現數位升級的決心，今年更成立了數位增長部，領先推出「智能推播」、「電子卡片」，更取得金融服務之技術專利。群益期貨在金融數位服務上始終扮演領頭羊，除了申請專利外，也積極註冊主打商品名稱商標，目前已取得奈米金、奈米油、奈米指、T-Sport等多項商標註冊。

群益期貨在金融科技發展上除迅速掌握市場趨勢外，創新差異化能力一直保持著領先，以使用者為中心的設計思維，打造「數位+人」的全方位服務。透過提供創新智能工具與服務，輔助投資人在不同的交易場景上，24小時提供給”不同的”客戶「有用」、 「想要」且「即時」的珍貴資訊，解決客戶即時取得重要投資情報的痛點，能讓客戶決勝千里贏在先機。