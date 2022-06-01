阿Ben、徐小可曾在今年四月開直播批評陳時中「一天到晚練肖話」。（粘耿豪攝）

好友郭彥均近日也因言論引發爭議，阿Ben夫妻倆已傳訊安慰對方。（粘耿豪攝）

批陳時中「練肖話」後首露面 談郭彥均遭遇阿Ben夫妻這樣說

阿Ben、徐小可今（1日）出席活動，被問到日前郭彥均發文指出「很多小孩都走了」的風波，曾在4月因不滿政府停課標準，而開直播批評衛福部長陳時中的2人直言「政治的東西真的不要碰，因為我不懂，我就是門外漢。」

阿Ben表示當初夫妻倆遭到網友出征時，郭彥均有在第一時間傳訊息表達關心，這次他也有傳訊給郭彥均，「我把他安慰我的那段話複製給他，跟他說保持心情愉快，好好陪老婆、小孩才是現階段最重要的事情。」希望郭彥均不要因為某些事影響到生活節奏，與郭彥均是鄰居的2人也透露事發後，仍看到郭彥均持續在河濱邊慢跑，就放心許多。

是否會覺得言論自由受到牽制？徐小可說：「有，應該講說有學習到如何有智慧的說出自己想法，因為有的時候我們覺得有智慧，但當下如果有情緒的話，所有的智慧還是會被情緒帶偏。」她接著表示身為公眾人物的生活很容易被放大檢視，「當我們一句話講不好的時候，四面八方給的意見就是來自四面八方，所以這件事情讓我們學到了細細聽、慢慢說，這個真的很重要，因為我們有時候聽得太唐突、又是單面的，說出來又是單面的，其實就會少了很多有智慧的想法在裡面，我相信彥均他一定有學到一些東西，我們也是希望把事情變成學習到什麼，不要把焦點放在受到很多傷害上，因為本來受傷就是為了要學習。」