交通局長葉昭甫表示，交通局針對易發生常態性事故的危險或車流量大路口，都會進行檢討與碰撞構圖，藉以了解事故發生原因並研擬改善措施。(林欣儀攝)

疫情升溫，民眾減少外出，台中市車禍案件未減反增，議員張耀中、謝志忠、黃守達、王立任歸納全市10大肇事路口，包括五權路、三民路及錦南路的五叉路口，及清水區內山公路與中山路，要求相關單位全盤檢討改善；市府強調，將視各路口情況邀相關單位研擬改善對策，提供民眾安全用路環境。

張耀中表示，根據全國道安資訊查詢網的數據，台中市去年開出的罰單數量為177萬2181張、較2020年增加3萬多張，其中在超速違規部分，去年開罰件數42萬多、較前年增加15萬，一般來說，開罰是遏阻事故發生的手段之一，台中市去年罰單數量較前年增加，但2021年車禍發生件數4萬3277件、還比2020年增加1620件。

張耀中再舉高雄、桃園為例說，這兩個城市去年罰單數量都比台中市少，車禍發生件數也比台中少，顯見開罰單與是否遏阻車禍發生沒有直接關係，相關單位影整體檢討事故發生原因並提出改善方案。

謝志忠則說，台中市每年都有統計十大肇事熱點，他回顧2018年至今，北區五岔路口（崇德路一段、三民路三段、錦南街、五權路）及清水內山公路、中山路口，已連續4年都上榜十大肇事熱點，車禍頻傳的原因到底是道路設計問題或車流量大？主管單位有無採取更友善的措施進行改善？

警察局長蔡蒼柏指出，交通事故發生與道路工程、交通執法、交通安全教育、交通工程等4面向有關，執法只是防制手段之一，目前已歸納出死亡車禍發生的違規7大樣態，今天開始也將展開精實執法2.0。

交通局長葉昭甫表示，交通局針對易發生常態性事故的危險或車流量大路口，都會進行檢討與碰撞構圖，藉以了解事故發生原因，再針對相關的號誌或道路，邀專家研擬改善對策，也透過宣導盼強化民眾交通安全觀念。