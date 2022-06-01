民進黨提名屏東縣長候選人周春米很有可能成為屏東第一位女縣長，她接受民進黨「蔡英文＆DPP」的Podcast頻道「耳朵出遊不出油」專訪時透露，台大法律系一年級時還被當掉兩科，其中一科就是李鴻禧老師教的憲法。

周春米受訪還提到法官老公邱明弘，周春米說，他們是同學，卻不同班，不會一起上課。但最後組讀書小組一、二年，兩人都順利考上法官，「我可以感受他很喜歡我」，老公很愛家，除非有必要，否則不喜歡出門。下班回來就在家，很貼心、很尊重她。

周春米雖然當法官、律師、立委、成為民進黨屏東縣長參選人，一路都很優秀，但是念書時，一樣也有科目被當的經歷；她說，考上台大法律系後，覺得以後不用為考試唸書，大一時還被當掉兩科，包括李鴻禧老師教的憲法，所以每次碰到李鴻禧的兒子李俊俋（總統府副秘書長）時都會說「你爸爸當掉我耶」；另一科是民法總則。

對於自己的名字「春米」由來，周春米說，自己是小女兒，爸爸媽媽希望她平安、順利，所以取了「春米」，後來她稱自己為「屏東有春（台語「剩餘」的意思）又有米」，原本是在台語電台自我介紹時用的，但到長照中心或地方時發現，大家都能朗朗上口，那個「有春有米」來了。

周春米說，原本到高雄讀高中時還認為，「爸爸媽媽怎麼給我取這麼俗的名字；當時不曉得這個意涵，但長大後覺得這是爸爸媽媽給我的庇佑、祝福」，這次初選大家都說「欸，那個阿米啊」。

對於走上從政之路，周春米說，爸爸是縣議員，她考上法官時，爸爸希望她去當法官，不要從政。但當了7年法官，覺得生活、人生歷練應該要有趣，決定到外面闖一下。跟先生討論後，尊重她選擇當律師。因為當過法官、又當律師，屏東很多政治人物會尊重她的法律專業，後來她自己請纓當曹啟鴻立委服務處當法律顧問；也接潘孟安立委的服務處首席法律顧問。2016年蔡英文就尊重他們的推薦她為不分區立委。

對於過去屏東交通、醫療資源上的不足，周春米說，過去南北交通路網的斷鏈，侷限了屏東地方的發展，爭取高鐵南延的過程受過很多質疑，但交通平權是政府的責任。將在今年完工啟用的屏東榮總，也將改善過去屏東人，必須跨縣市就醫的困境，周春米委員認為，透過中央和地方的合作，補足人民生活的平權，是屏東得以向前的基礎。

提到喜歡的屏東在地美食，周春米說，她最愛的是屏東的小吃。她回憶兒時爸爸騎著摩托車載她去吃小吃，最喜歡是不放甜醬的炸肉圓。

對於自己能夠獲得黨內的肯定與支持，並將代表民進黨參選屏東縣長，有望成為屏東第一位女性縣長， 周春米說，自己很幸運、也很榮幸，屏東這幾年都在跟時間賽跑，讓大家看見不一樣的屏東。自己也將依循既有的方向，加速帶領屏東前進。

周春米表示，每個世代的政治人物，都有各自不同的使命，地方的婦女政策，如減輕婦女家庭照顧的壓力、提高婦女經濟生產力等，都會是她的首要責任。自己有法律人的犀利，也有女性的堅毅，希望自己的作為，能帶給地方女性鼓勵、培育更多的地方女性人才，同時延續過往優良政績、展現更好的屏東。