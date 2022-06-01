受到通膨升溫侵蝕企業獲利，大陸封城、俄烏戰爭持續擾亂供應鏈等因素影響，全球股、債市今年以來都出現跌勢，勞動基金前4個月累計虧損1983.6億，收益率為負3.94%。此事引起網友們熱烈討論，許多人認為，虧損數字看起來很多，但還是贏過台股大盤表現，「今年這樣賠不到4%已經超強了。」

勞動基金運用局發布勞動基金最新績效，勞動基金今年前4月累計虧損1983.6億，收益率為負3.94%，4月單月大賠1415億，主要原因與上海封城、俄烏戰爭釀全球供應鏈斷鏈，通膨加劇各國緊縮貨幣政策，導致企業獲利與經濟成長下滑，全球金融市場大幅走跌有高度相關。

此事引起PTT網友討論，不少人認為勞動基金的操盤表現已經很強，「賠不到4%已經超強了」、「大盤跌那麼多，才虧3%算厲害了」、「竟然打敗大盤，給過了」、「真詭異，四月才賠這樣，其實有點強」、「蠻強的阿，一堆慘戶賠都不只4%」

不過有網友認為，勞動基金投資股債本來就是講究穩健的長期投資效益，從過往經驗來看，很容易出現「漲時輸大盤，跌時也小於大盤」的狀況，「沒什麼好研究的，本來就是以穩健為標準」、「退休基金是穩健中求增值，拿純股票投資來比並不公平」、「退休基金股債跟另類投資都要配置，本來就不可能贏多頭的純股市指數。」