據外媒報導，蘋果公司即將發布的iOS 16和iPadOS 16新版作業系統，將為iPhone手機和iPad平板帶來多項功能更新，預計將在6月6日下周一召開的「WWDC 2022」開發者大會上正式亮相。

報導指出，iPhone手機將更新通知、訊息和Health健康等應用程式。蘋果去年也推出了一些新的通知功能，包括「通知摘要」和「焦點模式」等。

今年「訊息」應用程式則可能納入新的音訊功能，而健康app的新功能料將與iPhone和Apple Watch相容。

報導指出，蘋果將在螢幕鎖定畫面中增添一些新的小工具，以支援iPhone 14和iPhone 14 Pro的「Always on Display」（簡稱 AOD）功能，這表示即使在螢幕鎖定的狀態下，用戶仍可以看到iPhone上的小工具。

目前的iPhone手機螢幕在未使用時會變全黑，但在三星、谷歌和其他手機製造商生產的Android手機上，AOD螢幕顯示早已成為標配。

不過，蘋果通常要到秋季才會推出最新款iPhone手機，因此要買到此款具有AOD螢幕功能的新一代iPhone還要再等上好幾個月。

此外，媒體報導今年蘋果iPad平板將增添新的多工選項。去年iPad讓兩個應用程式更容易並排運行，但是想要用iPad做更多事情的人則希望在不同的視窗裡打開更多的應用程式，就像Mac電腦提供的功能一樣。

蘋果通常會在開發者大會上發表新軟體，然後在秋季向所有用戶推出最終版本之前發布測試版供用戶試用。

報導指出，蘋果還可能在這次活動上發表新款MacBook Air筆電。

蘋果發言人尚未對此報導發表評論。