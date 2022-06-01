資深狗仔葛斯齊爆料汪小菲出軌，大S並未加以回應。身為妹妹小S(徐熙娣)也專注在做節目，近來她聯合S媽製作Podcast節目《老娘的老娘》聊起整型話題，爆料媽媽在她推薦下去割眼袋，並掛保證醫生手術高明，聽完後S媽放心開刀，還希望讓眼睛往上提。術後，S媽拿下眼前墨鏡，卻驚呆小S的小小心臟，直喊：「很像廟裡面的武神」，連結束工作的大S也傻眼。

小S在《老娘的老娘》Podcast中，在節目和媽媽大聊整型話題，小S說S媽整型完與她見面，拿掉墨鏡她卻驚訝發現：「醫生幫她弄了一個雙眼皮，我看到她眼睛一直閃爍，很像廟裡面的武神，很兇狠。」大S工作完返家也質疑：「徐熙娣你確定真的有成功嗎？她現在很像看到鬼！」不過，姊妹倆還是以正能量角度，好好安慰媽媽。

另一方面，小S也分享自己微整形失敗案例，她曾為了在另一檔節目狀態良好，因此前去預約醫美調整狀態，和醫生要求五官自然，醫師聽完安慰她說「我一直以來把你臉顧那麼好……」，小S發現聊太開怕有誤會，急忙解釋道「我就只有做皺眉紋還有注入一點東西而已。」

沒想到手術完「我的太陽穴比我的頭超出那麼多？」小S照完鏡子，立刻就向醫生發問。老公許雅鈞見小Ｓ臉部變化也問，「她到底又用了什麼？太陽穴那兩塊什麼東西？」夫妻倆對醫美成品不是很滿意。小S醫美效果不如預期，讓她工作表現出不自信，小S吸取這次教訓後，直喊「絕對不在工作前弄點什麼了」。