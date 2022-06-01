今天在大聯盟場上海盜以5：3擊退強敵道奇，此戰剛轉到海盜的我國好手張育成先發上陣，擔任第6棒指定打擊，不過他並沒有在新球隊打出好采頭，總計4打數無安打，吞下3次三振，本季首支安打依舊難產，打擊率持續掛0。不過海盜靠著2發全壘打加1支二壘安打拿下5分，戰績來到21勝27敗，在國聯中區排第3。

張育成在5月底遭守護者指定轉讓，但沒過幾天就受到海盜青睞，他們以現金交易方式，從轉讓名單中帶走張育成，而他也在今天立即以先發身份上場，與新隊友一起對抗強敵道奇，但此戰表現仍低迷，4打數掛蛋，首次上場在2局，揮棒落空遭三振，3局上場連吞3好球再被三振，6局擊出飛球遭接殺，8局又以三振收場。

雖然如此海盜隊友仍攜手打下勝利，先發打線除了張育成都有安打演出，二壘手查維茲(Michael Chavis)總計4打數2安打貢獻2分打點、跑回1分，首局他就從道奇先發投手烏瑞亞斯(Julio Urias)手中敲出2分炮，新人馬卡諾(Tucupita Marcano)3支1，次局再加碼2分炮，萊諾斯(Bryan Reynolds)5支1，末局靠二壘安打拿下保險分。