民進黨桃園市長參選人屬新竹市長林志堅轉戰呼聲最高，國民黨立委呂玉玲1日表示，民調數字起起伏伏，個人民調可以顯示出優勢，但只要國民黨做好準備爭取市民支持才是最重要的事。至於她與張善政遲未見面，外界認為兩人若不破冰，議長邱奕勝就很難真心支持張，呂玉玲對此回應，邱議長是非常優秀的地方和意見領袖，相信議長會有很好的決定。

針對林智堅呼聲高可能會到桃園參選，但恐背負「落跑市長」罵名，呂玉玲說，地方選舉最重要的就是誠信，對選民的承諾一定要說到做到，之前高雄選舉韓國瑜市長的情形大家歷歷在目都還記得，所以這次如果林智堅來桃園選，他就要去承擔這樣的狀況。

對於她和張善政遲遲未能見面，呂玉玲說，因為張現在安排各地請益行程比較忙碌，自己也啟動感恩之旅向地方里長、市議員等人表達感謝，雙方時間無法聯絡上，這部分將由黨中央繼續安排。至於兩人未見面是否會影響到議長邱奕勝支持張善政的態度？呂玉玲強調，邱議長很有智慧，是地方上精神領袖也是意見領袖，這部分相信議長會有自己的決定。