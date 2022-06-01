居家照護自4/14上路以來已實施一個半月，中央流行疫情指揮中心今天公布居家照護制度實施後的輕重症分流成果，指出有97.4％的病患都被收治在家中，總人數達46萬3074人，僅有1.7％的比例收治入醫院、0.9％入住加強型防疫旅館/集中檢疫所。

指揮官陳時中表示，在居家照護制度上路之後，大幅減輕醫院與集中檢疫所的收治壓力，其中診所/衛生所的照護量能提升是一大關鍵，截至5/31為止，全國整體的診所收案比例已達69.75％，遠高於醫院的30.35％，希望將來能進一步提升診所照護比例至7成以上，進一步減輕醫院端壓力。

此外，診所通報快篩陽的比例也不斷攀升，根據指揮中心的最新統計，診所的快篩陽通報占比已達6成，有超過一半的確診數來自診所，至於抗病毒藥物昨天共開立8145份，數目僅30日的三分之二，其中倍拉維（Paxlovid）共開出6430人份、莫納皮拉韋開出1715份。