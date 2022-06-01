今年303大停電之後，台電提出千億電網改善計畫，預計10年內完成強化電網韌性的建設工程。但有技術人士指出，台灣的電網事故絕大多數都是配電的事故，而現在發電端提供的慣性不足，因此比過去更容易造成連鎖事故，另在備轉容量不足的情況下，復電也得花更多的時間。

氣候先鋒者聯盟發起人楊家法受訪表示，台灣的電網事故絕大多數都是配電的事故，也就是100件跳電中可能99件都是高壓電線被碰觸，或是電桿被撞被扯斷，但從台電的記錄來看，過去每年大約有2萬次的停電(跳電)的事故，現在1年已經降到9000次左右，而且這些配電的事故時間都非常短，可能在幾分鐘到1小時就會修復。

其實，這證明國內的電網已做非常多的改善，過去這3年來的電網強化計劃也是在做這一部分，但回到問題起點，現在民眾為何會覺得頻繁跳電？

楊家法說傳統，火力發電、水力發電的渦輪機，發電時旋轉的質量會有慣性，能夠物理自動抵抗電網的頻率變動，自動達成穩定效果，雖然之後會喪失慣性，但能爭取應變的時間，風機、太陽光電無法像傳統火力或水力機組等轉動機械來提供慣性，才導致電網應付頻率變動的能力降低。

楊家法進一步解釋，台灣的電網慣性(或稱系統慣量)不足，因此當電網中有一組發電機組因故跳脫，全網的發電機會瞬間承受更大旋轉阻力，一旦轉速慢到一定程度，電網的各種安全裝置就會解聯，接著到來的就是大停電，然後在備轉容量不足的情況下，復電又得花更多的時間。

他說，與其像外界把問題帶到「電網韌性」，不如說是「電源韌性」，也就是發電青黃不接，我們現在在一直花更多錢做更多的儲能裝置，否則系統的穩定供電會出問題。