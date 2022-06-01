花蓮慈濟醫院開發「花慈安心GO」APP，與院內便利商店、醫療用品店及咖啡店等業者合作，住院患者或家屬只要動動手指，即能在病房內線上購物，屆時商品會送到護理站，再轉送各病房。（花蓮慈濟醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮慈濟醫院即起於快速停車場開設「新冠確診取藥站」，提供快篩陽性防疫門診、PCR採檢及領藥等一站式服務，服務時間為每天上午9點至下午4點，周末假日也有運作。（花蓮慈濟醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

不少病患住院期間行動不便，且家屬需隨時旁照顧，購買餐食及日常用品較不便利，近期更受疫情影響，外出恐有染疫風險。花蓮慈濟醫院開發「花慈安心GO」APP，與院內便利商店、醫療用品店及咖啡店等業者合作，住院患者或家屬只要動動手指，即能在病房內線上購物，屆時商品會送到護理站，再轉送各病房。

花蓮慈院副院長兼人工智慧醫療創新發展中心主任吳彬安指出，疫情期間，避免病人及其家屬外出，增加染疫風險，慈院以外送平台概念，架設「花慈安心GO」外送服務平台，提供院內全家便利商店、維康醫療用品與臺灣咖啡跨棟、跨樓層外送服務。

吳彬安說，平台初期僅供紙本作業，不過為方便業者統計銷售數量，因此開發服務平台，經逐步優化後，目前獲不少病人、家屬、護理人員與商家好評。

病房副護理長孔繁郡表示，許多病人家屬外出，主要是想採購日常用品或餐飲，因此才有「花慈安心GO」APP，只要掃瞄QR Code就能進入採購平台，減少外出機會，避免交叉感染風險。

林姓家屬說，過去曾未聽聞醫院有生活用品外送APP，這款APP只要掃瞄QR Code就能進入採購，下訂後還可直接送到病房護理站，不但節省時間，亦能減少外出感染風險。王興家屬則說，這款APP使用方便，省去外出時間與擁擠人潮風險，讓家屬能更安心照顧家人。

便利商店店員卓紫菱指出，目前病人訂單多以鮮奶、優酪乳、麵包等食物品項與生活用品較多，其他需求也會透過護理站反應調整，每天收到訂單後就開始撿貨；便利商店店長陳慧萍表示，這款外送與一般外送平台不同之處在於，醫院考量外送人員安全，所以提供護理站聯絡窗口，而非直接面對病人，避免接觸交叉感染。

此外，慈濟醫院即起於快速停車場開設「新冠確診取藥站」，提供快篩陽性防疫門診、PCR採檢及領藥等一站式服務，是花蓮北區唯一的多功能新冠篩檢站，服務時間為每天上午9點至下午4點，周末假日也有運作，鼓勵有需要的民眾多加利用。