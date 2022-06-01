莎莎（左起）、大胃王泡芙、大胃王邵阿咩、曾子余品嘗2公斤鵝油油飯。（緯來提供）

愛吃的莎莎（左二）許願下輩子可以像大胃王吃不胖。（緯來提供）

緯來綜合台美食外景節目《大胃王來了！》，主持人蔡昌憲因接演電影男主角而請辭，由莎莎（鍾欣愉）接下主持棒，和好友郭彥均一同主持並輪流帶大胃王吃遍台灣美食，暌違數月沒主持外景節目的莎莎，首度挑戰和以往不同類型的美食節目，她在錄影前特地請教前輩郭彥均有沒有需要特別注意的地方。

愛吃的莎莎開心說：「我吃到喜歡的食物可以吃一整天，曾經白飯撒海苔吃到第四碗被媽媽制止。」她笑說因為工作的關係，需要控制飲食來維持身材，「希望這輩子多做點好事，下輩子可以跟大胃王一樣吃不胖。」

全新一季《大胃王來了！》首集來到嘉義「檜意森活村」，這裡有著保存最完整、範圍最廣的日式官舍建築群，莎莎和來賓曾子余，帶領著大胃女王邵阿咩、泡芙，一行人穿著和服漫步在這日式古蹟建築聚落，體驗偽出國到日本的小旅行。在森活村裡，大胃王第一餐就1人享用1份香氣十足的2公斤鵝油油飯，緊接著再嗑掉7份的雞蛋仔鬆餅冰淇淋，讓自認為食量頗大的曾子余當場傻眼：「節目才錄不到一半我已經快八分飽。」

嘉義市擁有豐富的文化資產，是臺灣第一個建城的都市，近年來也發展許多「文青老宅咖啡廳」，《大胃王來了！》接著前往享用7人份炸雞翅餐點包括7種口味的炸雞翅，其中老闆研發的巧克力口味，讓現場來賓都驚呼毫無違和感。大胃王吃了一天還沒飽，讓曾子余嚇喊：「如果女朋友這麼會吃那就先不要聯絡了吧！」莎莎隨即帶大家來到一處古色古香的茶樓享用港式茶點，大胃王邵阿咩30分鐘狂掃17道港點，也讓廚師措手不及。一整天的嘉義美食從日治時期到中國古代，仿佛體驗穿越吃美食，讓大家都收穫滿滿。《大胃王來了！》更多精彩內容都在本周日晚間7點在緯來綜合26台播出。