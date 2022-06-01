營建工程、不動產開發及、境工程及水資源處理事業等三大事業營收獲利大幅成長下，欣陸投控今日表示，2021年稅後合併淨利為18.26億元，每股盈餘為2.22元，將配發現金股利每股1.68元，股利發放率達76％，發放之現金股利總額為欣陸投控成立以來新高。

欣陸投控張方欣執行長表示：「欣陸投控在2021 年雖然面臨供應鏈與市場環境的挑戰，但在全體同仁的努力與客戶、事業合作夥伴的支持下，營建工程、不動產開發、環境工程及水資源處理三大事業體的營收及獲利均較前一年度成長。合併營收成長23.8％，營業淨利成長30.7％，稅後淨利與每股盈餘則較前一年度成長18.7％。」

根據欣陸投控2022年第一季財務報告，第一季合併營收為新台幣100.23億元，稅後淨利為12.39億元，每股盈餘1.50元，創下單季營收與獲利的新高紀錄。

三大事業中，營建工程事業待建案量再創新高，雖面臨全球原料價格攀升等問題，但截至2021年第四季底的待建工程量達歷史新高的740億元，為未來幾年的營收打下穩健的基礎。目前興建中的主要專案包括「桃園捷運綠線」、「臺北捷運萬大線」、「臺南鐵路地下化工程」等，未來會持續爭取軌道專案、優質住宅和商業大樓的工程，並審慎評估新的業務領域。

土木工程將持續專注於政府推出的交通基礎工程，如鐵道項目以及捷運工程標案，及與前瞻基礎建設計畫第二期方向相符之能源及港口相關專案。建築工程方面，則將瞄準不同類型的建築類型，包含公共住宅、商用與複合式建築開發案等。此外，營建工程事業也將持續發展智能科技的應用，提升品質與效率，降低風險以及對人力的依賴度。

不動產開發事業上，截至2021年第四季底，不動產開發事業的營收存量達 186 億。

「琢豐」及舊金山「尚芮公寓Serif」已在2021年完工並開始交屋。「鐫豊」、「鐫月」及「和陸寓邸」等住宅預售案在2021年順利完銷，而2021年推案預售的「鐫萃」、「豐蒔」與「耑序」亦廣受市場好評，為未來的獲利蓄積良好的動能。

2022年，不動產開發事業的銷售主力將是：「鐫萃」、「豐蒔」、「耑序」等案，並持續銷售成屋專案包括「宝格」、「琢白」、「丽格」以及舊金山「尚芮公寓Serif」。飯店營運方面，舊金山「The LINE」飯店預計於本年度9月開幕；至於吉隆坡酒店式公寓 「Capri by Fraser」則已於 2022 年元月開始營運；而位於「琢豐」案一至九樓的「寒居酒店」也於2022年5月份營運，開始貢獻穩定的租金收益。

環境工程及水資源處理事業截至 2021 年第四季底，環境工程及水資源處理事業的在手合約總值達新台幣 381 億元年成長率十分可觀。

受惠於「臨海污水處理廠暨放流水回收再利用案」、「安平再生水廠新建工程統包計畫案」以及「銅鑼科學園區污水處理廠第二期工程-導電度處理設施功能提升」統包工程之水務工程，和已進入營運期之「鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用案」及「淡水地區污水下水道系統工程案」等水務專案貢獻，2021年營收和獲利均創下該事業體的新高紀錄。「臨海污水廠及再生水廠統包工程」已於2021年底完工啟用後，正式進入營運期。

2020年得標的「銅鑼科學園區污水處理廠二期工程」與「安平再生水廠工程」，預計在2022年達到興建高峰期；而「中壢地區污水下水道系統建設案」及「埔頂計畫區污水下水道系統建設案」，均在2022年全面展開。2022年營收可望因此持續成長。

2022年環境工程及水資源處理事業將持續興建與營運各項水資源專案，並審慎評估生質能源及廢棄物處理等環境工程領域。