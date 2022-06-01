資深狗仔葛斯齊昨（5/31）開直播迎戰汪小菲，秀出多張汪小菲與女子的親密互動照，並直指汪小菲的緋聞女友、26歲女星張穎穎，曾懷汪小菲骨肉，葛斯齊還反問：「張穎穎有沒有墮胎？我想汪小菲你最清楚」，也讓兩人關係格外引發關注，對此，張穎穎、汪小菲尚未公開回應，不過有網友就，向張穎穎留言「做自己 你已經足夠好了」，也釣出張穎穎回應。

40歲汪小菲恢復單身後，沒多久就傳出和小他14歲的張穎穎交往，儘管兩人被拍到十指緊扣、親密互動，甚至張穎穎連續4天返回汪小菲住處，汪小菲始終不認戀，不過，葛斯齊昨在直播指張穎穎和汪小菲自去年5月就有關係，張穎穎更曾為了汪小菲墮胎。

大陸八卦微博「推理君江小宴」今更曬出多張疑似汪小菲和張穎穎的對話截圖，兩人討論如何處理懷孕，汪小菲勸女方不要「打胎」，希望彼此能好好商量，不過，截至發稿前，汪小菲、張穎穎都沒有公開回應此事。

就連張穎穎積極更新的抖音，最新動態則停留在她昨天上傳的短片，張穎穎感性發文：「不否定他人，不貶低自己，不抱怨。#情緒短片#自渡自愈」，留言區已吸引許多網友「吃瓜」討論，不過有粉絲則鼓勵：「做自己 你已經足夠好了」，還釣出張穎穎貼出愛心貼圖回應。