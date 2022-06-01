新冠肺炎疫情重創航空產業，全國航空業總工會祕書長潘家洛今天偕同在野黨立委，呼籲交通部提出高雄小港機場引入廉價航空、貨機等優惠方案，確保航空業從業人員的工作權及勞工福利，同時帶動小港的周邊觀光、交通等城市發展。

受到新冠肺炎影響，全台各地機場都受到嚴重衝擊，航空業、餐飲業與製造業等產業的型態落差很大，沒有航班起降，員工也無班可上，其中，高雄小港機場客機每月航班只剩49班，較以往10％的起降數量，貨機更是很久沒有在小港機場出現，無論是空服員、地勤、空廚、清潔等產業都面臨嚴峻考驗。

潘家洛指出，歐美長程航線、貨機都在桃園，這波疫情很明確看到小港機場與桃園機場實質落差，尤其台灣已是一日生活圈，航空產業已不能再像過往般遍地開花，高雄機場是南部最大的國際機場，建議政府可將小港機場定位成桃園機場的衛星機場，甚至是桃園機場的第四航廈。

潘家洛說，政府可以調降或優惠場站作業費，將廉價航空轉移到高雄小港機場，並以小港機場作為華航、長榮的南部基地，以及廉航的主要航站，把政治、商業、長程航線留給桃園機場，把經濟、觀光交給小港機場，藉此帶動小港機場周邊的產業發展。

時代力量立委陳椒華表示，政府除繼續對航空業紓困補貼外，也應該研擬對應的振興方案，莫讓航空業從業人員成為疫情之下受害最深的勞工。

對此，交通部民航局主祕楊國峯表示，民航局對高雄機場的定位為國內線和區域國際機場，行政院去年11月已核定新航廈整建計畫，未來高雄機場新航廈會規畫到每年1650萬人次，分為兩期建設；至於廉價航空部分，目前佔小港機場30％，未來會是發展重點，民航局每5年會做一次滾動檢討。