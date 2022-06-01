5至11歲兒童疫苗如火如荼開打，有家長擔憂孩子染疫後再打疫苗，對身體會產生不良反應，知名小兒科醫師陳木榮表示，一般都會建議確診後，至少間隔3個月再施打，原因在於確診後幾個月內，體內有自然感染的免疫力，能對抗相同病毒一段時間，但間隔太近施打並不會對身體造成傷害，家長可以放心。

陳木榮今（1）日於個人臉書粉專指出，有家長私訊表示，全家都確診新冠肺炎，7歲的小兒子有發燒，但三度使用居家快篩都是陰性，且未到醫院做PCR確認，但該名家長認為兒子染疫可能性高，因此擔心若再去打輝瑞／BNT疫苗，身體會產生不良反應。

陳木榮說，確診者建議從發病日或確診日開始算，至少間隔3個月再接種新冠疫苗，原因在於確診後幾個月內，體內有自然感染的免疫力，已足以讓身體有一段時間能對抗相同的病毒，而施打疫苗主要目的，也是希望藉由疫苗產生免疫力。

陳木榮表示，確診與施打時間間隔太近，並不會對身體造成傷害，只是施打疫苗產生的免疫力在這個時候是多餘的，因此才會建議間隔3個月，等身體的自然免疫力稍微下降的時候，再施打疫苗補強保護效果。