不僅是因為疫情而長時間留在家中的影響，現代人也越來越注重居家生活的品質與享受，而CHIMEI奇美家電多年來不斷開發安全、節能、美學、前瞻的全方位智慧生活家電，而深受廣泛消費者信賴，在今（1日）於第24屆《讀者文摘》信譽品牌頒獎典禮中更再勇奪雙金殊榮，特別在液晶顯示器項目中，再度刷新自身紀錄斬獲一金，為國產品牌唯一蟬聯14年金獎得主，展現了奇美家電對於品質、創新技術及品牌價值的追求與堅持所獲得的肯定，同時體現了致力為消費者打造幸福家庭生活的使命和願景。

CHIMEI奇美家電旗艦機種R7系列液晶顯示器，擁有4K HDR極致畫質、劇院級雙杜比規格，更內建串流平台、Google Play Store，更搭載最新Google Assistant智慧聲控管家。（奇美家電提供）

奇美家電深深了解到電視正是家庭的重心，因此多年來在液晶顯示器上不斷進步，可見能在14年間連續獲得金獎，就是因為懂得消費者的需求，像旗下旗艦機種R7系列，不僅擁有現今電視必不能少的4K HDR極致畫質、劇院級雙杜比規格，更內建YouTube、Netflix等串流平台以及Google Play Store，方便科技時代下的消費者，在大電視也能享受過往僅在手機小螢幕上的畫面，同時還搭載最新Google Assistant智慧聲控管家，只要說一句話，即可立即觀賞影音或查詢資訊，讓電視不再僅是長輩愛看的液晶顯示器，而是一家大小都能聚在一起，享受電影或追劇等天倫之樂的必備品。

CHIMEI奇美家電自2020年DC馬達節能風扇品項首次納入評選後，在今年再連續3年獲得信譽品牌金獎。（奇美家電提供）

CHIMEI奇美家電全新的「CHIMEI 3D聲控循環扇」，搭載全新設計的渦輪增壓風學系統，能將新鮮空氣最高送風至23公尺遠，更首加入語音辨識功能。（奇美家電提供）

除此以外，今年也同獲金獎的CHIMEI奇美DC馬達節能風扇，也是在同項目中連續第3年拿下金獎的佳績，其擁有業界首創封閉式馬達，比傳統AC風扇更安全以外，耗電也更低、能效更高，滿足現今環保節能的需求，像全新的「CHIMEI 3D聲控循環扇」，不僅內建4大使用情境模式、具備省電低噪音特性，更透過全新設計的渦輪增壓風學系統以打造強勁風速，能將新鮮空氣最高送風至23公尺遠，以達到全室對流循環，並首加入語音辨識功能，只要簡單說出指令，即能免動手、免遙控器去調整風量、風速、擺頭和開關等設定，有別一般風扇的白色設計，採摩登消光黑質感設計，不管功能或外觀都能符合現代家庭的需求。