Abysse茴香緊實美體按摩精油 使用起來清香好延展，成份天然有感，作為緊實肌膚美體保養非常適合。（Abysse提供）

Abysse茴香緊實美體按摩精油 使用起來清香好延展，成份天然有感，作為緊實肌膚美體保養非常適合。（Abysse提供）

備受名媛貴婦喜愛的Abysse於2019首度推出頂級複方精油系列，運用最天然、珍稀植萃成分，從嗅吸芬芳的香氛使心情愉悅開始，讓植萃能量帶領養分有效的吸收療癒身心，讓身體自然啟動良性循環，搭配居家按摩手技幫助循環並做好肌膚排引。不只幫助身體肌膚展現新生青春之美，更是名媛貴婦保持高質感的肌膚秘密。

Abysse官網成功打造美容保養王國，夏季正式迎接全新成員「Abysse茴香緊實美體按摩精油」，擁有一雙113公分逆天長腿的名模陳思璇，一直以來都是Abysse保養品的愛用者。使用Abysse天然身體精油系列已經三年以上了，對於長腿保養幾乎不間斷的她，每天睡前一定會為自己四肢與腹部按摩，使用到品質好的天然精油，讓身心靈放鬆達到深層安穩的睡眠品質。

不只每天床上抬腿15分鐘的基本拉筋操之外，還會在沐浴後使用Abysse按摩精油，趁著全身毛細孔張開的時候加速肌膚吸收，做腿部、手臂、頸部的放鬆跟按摩。身材維持良好的陳思璇這次搶先使用新品Abysse茴香緊實美體按摩精油，她大讚，精油本身好吸收、不油膩又保濕。看來這個夏天我又可以熱褲、泳裝上陣，有自信美美的出門了。