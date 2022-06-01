近兩年半新冠疫情訊息廣受關注，特別是來自專家們的評論見解，先前香港大學醫學院院長梁卓偉引用數學模型推算，預測香港6月初會爆發第6波疫情。香港選委界議員謝偉俊質疑，不少醫學界或政府專家受訪時所提供的資訊相互矛盾，容易引起社會恐慌，甚至出現囤積食物藥物等亂象。香港食物及衛生局表示，民眾應該留意港府發放的正式疫情資訊及防疫抗疫措施。

香港食物及衛生局表示，香港專家顧問團及科學委員會各成員都是相關範疇專家，除向港府提供意見外，也以個人或所屬機構名義受訪，或向機構內員工或師生及民眾提供疫情訊息及表達專業意見，是「為全港同心抗疫出一分力」，不過，呼籲民眾應該留意港府發放的正式疫情資訊及防疫抗疫措施。

香港食物及衛生局指，專家顧問團是因應政府啟動最高「緊急應變級別」而設立，為特首提供意見，但不直接參與政策制訂，港府一直務求迅速、有效向公眾傳達準確的疫情資訊，幾乎每天下午4點30分都舉行記者會，官方資訊也透過特首每月報告、官員的社交專頁和網誌，以及疫情網站等對外傳達。

針對網上不時出現不實言論，港府強調已加強主動監察及透過新聞稿和社群發文快速澄清。科學委員會的各種會議、專家就疫情和疫苗接種的共識及建議，以及相關的討論文件，公眾都可在網上查閱。