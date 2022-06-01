教育部今天表示，5月21日及22日舉辦之國中教育會考，維持於6月10日開放網路成績查詢及寄發成績單；至於6月4日及5日的會考補考，6月15日開放網路成績查詢。因應這項改變，今年多數高中及五專入學招生作業日程順延1周。

今年因為疫情，有約4410位考生無法參加5月21日、22日的會考，他們要改為參加6月4日、5日的補考。教育部表示，會考補考的相關作業時程，6月15日上午8時起開放網路成績查詢，6月17日寄發紙本成績單，集體報名考生由國民中學協助轉送，個別報名考生由考區試務會寄送。

教育部表示，考量高級中等學校及五專各入學管道之多數招生作業，須配合會考（含補考）之成績公布時程，經「111學年度全國高級中等學校及專科學校五年制適性入學委員會」開會決議，修訂「111學學年度國中教育會考及全國高級中等學校與專科學校五年制適性入學重要日程表」，各入學管道的招生時程將有所調整。

教育部指出，各高級中等學校直升入學之報名作業時程由原訂「6月2日至10日」，順延為「6月7日至15日」；與會考成績公告時程無涉的實用技能學程放榜、身心障礙學生適性輔導安置結果公告、運動績優生甄試學科及術科考試等，維持原訂作業時程；前述以外之其他招生作業時程，均配合順延1周。

教育部已將完整之修正後「111學年度國中教育會考及全國高級中等學校與專科學校五年制適性入學重要日程表」，通函周知各直轄市、縣（市）政府及全國各高級中等學校，另已公告於111年國中畢業生適性入學宣導網站，以供各界查詢。