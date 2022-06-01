穿著黑色和服的梁赫群遭小甜甜吐槽很胖。（民視提供）

主持人于子育穿著日本和服，相當優雅。（民視提供）

杜小比（左起）、何蓓蓓、小甜甜、陳依依、于子育、梁赫群、丹楓、曾亞凡分享日本旅遊經驗。（民視提供）

民視《姊妹靚起來》日前邀請到何蓓蓓、小甜甜（張可昀）、杜小比、陳依依、保養達人-丹楓以及彩妝達人-曾亞凡，分享過去在日本的旅遊經驗，以及能讓自己一秒到日本的法寶。主持人梁赫群、于子育也特地穿著日本和服登場，不料小甜甜「一針見血」的問梁赫群：「很少人穿黑色和服還這麼顯胖的」，讓梁赫群急得解釋說是衣服沒順好有皺褶，2人的鬥嘴也讓現場笑歪。

小甜甜透露每次到日本最喜歡逛二手精品店，而且日本仿冒罰責嚴格比較不害怕會買到假貨，買到有心得的她特別分享說每年6月、12月是日本關東最大二手名牌拍賣會，場內不少東西都是新品，還有免費的接駁巴士可以搭乘。她也自爆有一次失心瘋，買到信用卡都刷不過，身上也沒有任何現金，只能麻煩台灣朋友聯絡日本當地的朋友送日幣到拍賣會現場給她，「我真的買到殺紅眼，到日本車站等一個陌生人送錢，對方還拿著手機裡的照片，在車站一個一個比對找我」，當那位謹慎的日本人找到她時還特別拿出照片比對，確認無誤後才把錢給她，張可昀搞笑就像新聞中援交妹的感覺。

何蓓蓓分享上一趟日本旅遊是孝親行程的黑部立山，她每次到日本都會到藥妝店掃買永保青春的東西，尤其各種保養品、美白錠等美容產品都是必囤清單，何蓓蓓說很就沒去買美白錠就覺得最近自己皮膚黑很多，快人快語的梁赫群馬上說：「有一點」，讓何蓓蓓忍不住翻白眼問會不會主持？嚇得梁赫群馬上改口說：「皮膚很白沒有黑啊」，讓現場嘉賓都笑歪說改得太硬了。