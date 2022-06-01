屏基順利完成確診產婦自然產接生，並透過視訊讓隔離的母親一解相思。（屏基提供／林和生屏東傳真）

屏東基督教醫院婦兒團隊上月31日清晨6時42分，為一名懷孕38周確診孕婦接生，平安生下重達3700公克男嬰，PCR採檢為陰性，目前媽媽在負壓病房，嬰兒則在新生兒中重度病房接受照顧，這是自5月疫情嚴峻以來，屏基替4名確診孕婦接生中首位自然產。

身為新手媽媽的蘇姓產婦，5月25日因咳嗽、流鼻水等症狀，加上快篩陽性，到屏基採檢PCR確診，27日由屏東縣衛生局安排、在先生陪同下入住屏基負責的防疫旅館，30日出現宮縮及少量出血，經轉送屏基急診，隨後進入負壓隔離病房持續監測宮縮和胎兒心跳情形。

31日凌晨開始陣痛，約6時子宮頸全開，值班婦產科主治醫師吳蘭香及產房護理師換上全套防護裝備進入負壓病房接生，男嬰於6時42分平安誕生，小兒科主任秦有育及新生兒加護病房護理師則在旁待命，接手照顧新生兒，父親全程見證且記錄這生產的重要時刻。

吳蘭香表示，產程還算順利，只是胎盤近半小時才自然脫落，比一般多出一倍時間，讓她小小擔心一下。

目前蘇女和先生一同住在負壓病房，男嬰則在新生兒中重度病房，母子生理數值都正常；31日中午護理師瓶餵時，父母透過手機視訊和兒子見面，看他努力吸吮配方奶，一解隔離思念。

從確診到生產，蘇女樂觀面對，她說，「每個人都說寶寶在母體會有抗體，所以相信兒子會是健康寶寶」。吳蘭香則呼籲準媽媽們，完整接種3劑疫苗，且減少群聚、做好防護，若是已經確診，居家照護期間如果有發燒、呼吸困難、陰道出血或多量分泌物情形，一定要盡快就醫。