開發金(2883)今舉行法說會，公司首季稅後淨利新臺幣96.7億元，每股盈餘0.58元，金控同業中排名第四，首季總資產為3.5兆元，ROE為13.9%。開發金控持續推動ABCDE五大策略，積極結合夥伴拓展生態圈，發展多元數位創新應用。中國人壽2021年底隱含價值達到新台幣4025億元，較前一年同期成長12.6%，人壽每股隱含價值為81.8元，年增8.2%，金控每股隱含價價為26.9元，年增9.9%。

開發金旗下中壽首季稅後淨利為新臺幣88.4億元，其中2022年2月認列俄債預期信用損失新臺幣15億元。產品策略著重於價值導向，新契約利潤率提升至36.1%；凱基銀首季稅後淨利為新臺幣13.6億元，較去年同期成長25%，淨利息收益率持續成長至1.39%；在優化資產結構之下，重點業務中小企業放款及個人信貸年成長均達18%，資產品質維持穩健，1Q逾放比為0.14%。

首季中華開發資本受到資本市場走勢壓抑獲利動能，未實現評價損失造成1Q淨損新臺幣5.7億元。2Q上繳2021年現金股利共新臺幣80億元，2Q新基金承諾投資金額增加新臺幣14億元。

凱基證券首季稅後淨利14.4億元，ROE 8.0%優於同業平均，股權及債券承銷市場第一，經紀市佔率及權證市佔率皆較同期成長，客戶資產管理規模年成長11%，截至2022年3月底為新臺幣3586億元；凱基未來移動基金於1Q發行。