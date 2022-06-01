台北市各級學校6日起恢復實體上課，副市長蔡炳坤1日指出，如果家長對疫情仍有顧慮，可以讓孩子請防疫假、疫苗假，不會列入出缺席紀錄，此外，畢業典禮不開放外賓參加，中學生社團成果發表會，雖然可以辦，但學生必須打滿3劑或出示近3天快篩陰性證明。

台北市長柯文哲今午視察校園疫苗施打情況，宣布6日起恢復實體上課，他表示，5至11歲孩童約一半人數施打疫苗，所以和要不要等14天疫苗發揮效力無關，原則是6日恢復上課，但大家可自主決定是否請疫苗假。

蔡炳坤說明，北市各級學校全面恢復實體上課，國三、高三學生將畢業，到畢業典禮前沒有實體上課問題，雖然恢復，如果中小學需要遠距教學，要透過課發會決定，幼兒園則可以由園方與家長討論，也可以繼續線上教學，不過，中小學若有實體定期考試，還是要回到學校。

他強調，家長有一些擔心有需要讓孩子請防疫假、疫苗假，不列入出缺席紀錄，至於畢業典禮不開放外賓參加，不少國中最近開始有社團成果發表，可以舉辦但參與學生要打滿3劑疫苗，或提供近3天快篩陰性證明。

此外，一旦有學生發燒，但父母不願快篩該怎麼辦，蔡炳坤回應，學校有準備快篩試劑，經老師和家長溝通後，可由家長自行替學生快篩。