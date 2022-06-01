中油1日於台北中油大樓1樓大廳舉辦「76齊力 淨零永續」76週年慶祝大會，由董事長李順欽主持。中油表示，今年正逢「台灣中油百萬CC熱情公益捐血活動」舉辦第十年，累計捐血量已超過10萬袋、2,600萬CC活動，會中特別表揚 績優單位及110年績優一級責任中心、石油事業英才獎和推行工安環保優良人員等。今年為「台灣中油淨零元年」，期盼群策群力朝淨零永續目標邁進。

李順欽指出，面對世界劇變，中油也面臨艱鉅挑戰，唯有加速轉型－邁向淨零、永續，因「No transformation, No sustainable CPC」! 從今年開始，所有規劃布局都是為了實現 「 Clean PowerCompany」新願景，因此宣示今年為「台灣中油淨零元年」，希望共同努力讓公司成為帶動台灣永續發展的新動能。

中油102年起在各單位主管的帶領下，包括公司員工、親友及號召協力廠商與社區鄉親都熱情參與「台灣中油百萬CC熱情公益捐血活動」，至今屆滿10週年，累計捐血量已超過10萬袋、2,600萬CC，今年除在週年慶表揚捐血成果前5名的績優單位外，6月14日「世界捐血者日」亦將攜手全公司16個單位共同舉辦「同心防疫 熱血公益」捐血活動。

此外，中油週年慶系列活動還包括中油大樓美術社於1樓圓弧廳舉辦的《油於藝》美展，展出水墨、書法、油畫及水彩等作品，展期自6月1日起至6月10日止，為期10天。另推出優惠活動，包括「中油Pay」行動購物CUP&GO來速咖啡買7送6；國光牌賽車級汽車機油買四瓶再贈送一瓶、賽車級機車機油享第二件6折優惠（以上皆限同品項指定商品），優惠日期至6月30日止。