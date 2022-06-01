百貨龍頭新光三越1日股東會全面改選董事，泛新光集團董事吳東亮意外被擠出董事席，由新光集團創辦人吳火獅女兒郭吳如月上位，令投票現場一片譁然，最後順利選出13席董事、3席監事，預計15日內召開董事會選派董事長、副董事長。

據悉，日籍董事長村上英之仍居最高票，有望在董事會續任董事長，其餘日籍董事包括赤松憲、松元公博、牧野欣功、細谷敏幸、白井俊德等均按現任名單當選，至於泛新光集團董事名單則包括吳東進、吳昕達、吳昕陽、吳東昇、吳昕恩、林伯翰、郭吳如月等，唯一變化是吳東亮被擠下。

2019年吳東進聯手日方擠下吳東興家族董事成員吳昕達之後，泛新光集團對新光三越百貨經營爭議已從茶壼裡爆開了，加上2020年掌舵新光三越百貨30年的吳東興過世後，9月補選董座吳東進再發難，泛新光集團推董事長人選全部傳過一輪，最後在台日共治共識前提下，由日籍董事村上英之當選董事長，並由新光三越總經理吳昕陽任副董總經理。

只是台日共治共識，仍在泛新光集團餘波盪漾，2021年新泛新光董事再度發難，提案要求股東臨時動議提出儘速IPO、修章程恢復常董制、持股較多台灣籍股東出任董事長、處分大陸資產止血等，接下來更進一步連署召開股臨會，最後無疾而終。