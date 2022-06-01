法務部調查局1日舉行調查班第59期開學典禮（調查局提供）

調查局長王俊力致詞（調查局提供）

調查局長王俊力致詞（調查局提供）

法務部調查局1日舉行調查班第59期開學典禮，126名學員將展開為期1年嚴格訓練。調查局長王俊力對學員提出「貫徹紀律，落實公義保障人權」5點期許，並期勉學員結訓後能堅守調查局「確保國家安全、維護國家利益、維持社會安定、保障民眾福祉」的核心工作價值。

調查局59期調查班開學典禮，1日上午在幹部訓練所明德堂舉行，由調查局長王俊力主持，副局長黃義村、文瀚、主任祕書吳富梅等人到場觀禮，場面莊嚴隆重。

調查局長王俊力致詞時，首先恭喜調查班第59期學員，通過競爭激烈的調查人員特考進入展抱山莊受訓，並對學員於疫情嚴峻之際仍堅定地投入訓練感到欣慰。

王俊力提出「立定志向，懷抱終身理想志業」、「自我定位，發揮優勢創造價值」、「砥礪品操，勤修工作專業知能」、「面對挑戰，創新思維勇於變革」、「貫徹紀律，落實公義保障人權」5點期許。

王俊力並期勉學員結訓後能堅守調查局「確保國家安全、維護國家利益、維持社會安定、保障民眾福祉」的核心工作價值，為人民、國家、社會貢獻己力、發揮所長，並以與世界先進國家接軌，使調查局成為國際級執法機關為己任，再創歷史新猷。

調查班第59期學員126人，男性56人、女性70人，其中2人是憲兵現役軍官隨班附訓；學員專長涵蓋文、法、商、理工及醫學等多元領域，並有多人通過律師、會計師與專門職業及技術人員考試，126人於4月25日報到入所，經1個半月輔導訓練後，今天正式辦理開學典禮，將展開為期1年之嚴格訓練。