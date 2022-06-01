桃園市長鄭文燦關心接種完疫苗的學童。（陳夢茹攝）

大成國小兒童BNT疫苗快打站有不少家長帶著孩子來接種。（陳夢茹攝）

桃園疫情雖有下降趨勢，但每天仍有上千人確診，市府積極協助5至11歲幼童接種BNT疫苗，市長鄭文燦1日至八德區大成國小視察接種情形。他指出，考量防疫安全採取遠距教學，市府準備2萬個平板，現已借出8000個，預計6月份將再採購6萬個平板。

鄭文燦表示，考量防疫安全，這周各校仍採取遠距教學，市府會每周進行滾動式檢討，針對採取遠距教學，市府也提供2萬個平板電腦給有需求的學童借用，目前出借約8000個，這個月將再購入6萬個平板電腦，希望不只班班有冷氣，更要人人有平板，即便是遠距教學，也要確保教學品質。

鄭文燦指出，全市195所公私立國小、600所公立、私立及非營利幼兒園，其中5至11歲兒童人數共15萬8064人，學童接種疫苗的方式以校園集中接種為主，醫療院所接種及補接種為輔，全數要在10日前接種完畢，昨也宣布請各校與醫療院所協調，往前挪至端午連假替學童安排接種。

鄭文燦說，5月31日、6月1日於4所學校開設「兒童BNT疫苗快打站」，總計可服務4800名兒童，預約施打狀況踴躍。2日將於北區桃園巨蛋體育館、南區陸軍專科學校，開設「兒童BNT疫苗大型接種站」，共提供5000個預約接種名額，目前預約皆已額滿。

端午連假將至，桃園巨蛋體育館將於3至5日開設「兒童BNT疫苗大型接種站」，自上午8點至下午4點（中午休息1小時）繼續提供接種服務，5至11歲兒童無需預約，只要持健保卡、在家長陪同下即可前往接種，巨蛋體育館的採檢服務也會先暫停，以學童接種疫苗為主。