台北市議會法規委員會1日審議市府提案「淨零排放管理自治條例」草案，法規訂定2030年溫室氣體排放量較2005年減少30％，議員提議將目標提高至40％，環保局長劉銘龍表示支持，認為北市有很好的基礎作示範，也符合國家、世界潮流方向，「為了目標就是要拚了」。法規會通過減量目標提高至40％。

「台北市淨零排放管理自治條例」第7條規範溫室氣體減量目標，訂定2030年溫室氣體排放量應較2005年排放量減少30％，並應視國家減碳目標提高調增。議員邱威傑指出，數字不應訂的保守，40％比較合理，好比企業訂比較高的KPI，才知道要追求。

環保局長劉銘龍答稱，對於2030減碳目標，配合中央檢討中，建議維持彈性，數字有實際模式支撐，不能隨便喊，而北市未來還是可以提高。

邱威傑質疑，選擇比國際、民間團體還低的標準，就缺乏搶先中央推出法案的理想性，也相當矛盾，若彈性很重要，為何要訂下30％的數字。議員秦慧珠則說，2030年要達到30％，按比例目前應達到20％以上，未來執行剩下的10％，否則亂喊價沒有意義。

環保局副局長盧世昌說明，截至2020年已減少12.9％，到2030年到30％要再減17.1％；若變成40％則還要減27.1％，現在技術要轉換到淨零排放還有門檻，也不可能訂一個法令，明天開始不准使用燃油車，還要配合國家轉型，沒辦法那麼快。

不過，劉銘龍此時提出，原來規範2050排放量減少50％，現在要到0，等於是加倍，中央卯足全力推動淨零工作，將投入9000億特別預算推動，他認為政策是「先緩後加」，過去目標比較低，現在要加速，若提高到40％，符合國家及全世界政策潮流方向。

劉銘龍表示，不管是盡到國際地球村一份子的責任，或是因應國家未來能源轉型、產業轉型等，勢必要加速去推，他認為有一半上市上櫃公司在北市，北市有很好的基礎作為示範，「因為現在不積極起步，可能以後的人會怪我們做太慢，我支持40％」，2050淨零不分黨派，不分中央、地方，大家為了目標就是要拚了。

法規會主席、議員王浩說，台北市有外在環境配合，將30％提高至40％，也宣示台北市有勇氣、有責任、有擔當往前走，法規會最終拍板通過，減量目標改成40％。