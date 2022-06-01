行政院顧問鄭宏輝（左）。（圖／取自鄭宏輝臉書）

行政院顧問鄭宏輝爭取代表民進黨參選新竹市長，近期拋出多項重大政策與理念。鄭昨日（5月31日）針對騎樓行人能否與機車停車「共存」這個世紀大難題，親赴中山里會勘，發現目前的騎樓其實有劃設停車空間，保留一半人行道供人行走，並配合大眾運輸系統疏通，將能有效減少機車停放問題，並有助於未來推動步行城市的發展規劃。

針對「騎樓能不能行人與機車停車共存」的議題，鄭宏輝昨日特別親赴中山里會勘。鄭宏輝在臉書發文表示，中山里主要的鄰里範圍從新竹都城隍廟到大同路這一帶，與北門街、英明街以及中央路交界，屬於新竹舊城區車流量高、徒步行人多、商業活動密集的區域。

鄭宏輝指出，他和里長郭瑞誠會勘中山路騎樓使用情形，了解里民鄉親最困擾的停車問題，特別是在中山路、大同路，人行道整修提供行人更完善的步行空間，卻也減少機車停放位置，再加上未規劃停車區域，導致開單取締問題成為不少里民的生活困擾。

鄭宏輝強調，經過會勘目前的騎樓其實有劃設停車空間，保留一半人行道供人行走，透過建築設計為人行道留白外，他認為舊城區的交通問題能夠運用大眾運輸系統疏通、有效減少機車停放問題，相信更有助於未來推動步行城市的發展規劃。