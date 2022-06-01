台股周三開跌88.86點報16718.91點，隨後大跌157.86點，來到16649.91點，仍守穩月線，一度受電子回穩、貨櫃破風，台股盤中大幅收斂跌幅，一度翻紅觸及16811.04、漲3.27點，但又遭賣方反壓，電子權值股遭下殺，股價一路下滑，尾盤更遭台積電踢一腳而下拉，16800、16700再度得而復失，反彈停歇，但中小型股活耀，呈現櫃買、大盤不同調。

周三收盤，加權指數下跌132.68點或0.79%，報16675.09點，成交量2528.54億元；櫃檯指數上漲1.09點或0.54%，報203.572點，成交量643.07億元。

權王台積電(2330)開低走低，收跌1.96%或11元，報549元，失守550元關卡、季線；晶圓代工二哥聯電(2303)及IC龍頭設計股聯發科(2454)走勢熄火，分別翻黑、收持平，報51.2、905元。

鴻海(2317)、華新(1605)股價強勁，其中華新成交量達21.6萬張居上市公司之冠，盤中股價49.85元再次創新高，收漲2.97%報48.5元，帶動兩大集團股，華新集團的佳邦(6284)、彩晶(6116)、精成科(6191)等均力挺多方。類股上，航運止跌回升，貨櫃三雄小幅收漲；電機、電纜、電子通路皆漲逾1%；中小型股相對活潑，包括車用電子、台積電概念持續上攻；而百貨跌幅最劇，半導體、電子走弱，金融續弱，ABF載板三雄也因外資報告降評下挫。

端午連假將屆，上臨缺口壓力，短線盤勢料呈觀望膠著態勢。法人認為，周三跌幅視作前一天尾盤上漲後的修正，對台股來說是好事，加上端午連假在即，預期在連假之前台股持續在季線之下整理，端午連假後有望上攻。電子股持續以跌深股輪彈為主軸，缺乏較全面性領漲族群，短期盤面焦點，料續以具備基期優勢的電子跌深低基期題材股，搭配非電強勢題材股輪動的可能性偏高。而航運，近期族群量縮壓抑股價表現，操作上需注意盤中當沖客對股價的影響，宜降低持股部位。

新光投信董事長劉坤錫提到，若美股未出現強勁走勢，則台股可能會持續震盪。操作方面，建議短線上可聚焦科技股，並留意具有股東會行情和高殖利率題材的類股。