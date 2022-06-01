5月31日晚間，華為內部論壇「心聲社區」發布新華為第三批軍團成立大會影片，這也繼去年10月、今年3月成立第一批、第二批軍團後，華為再成立的第三批軍團，至此華為內部軍團組織已達20個，涉及數位金融軍團、網站能源軍團等20個細分領域。

《證券時報》旗下專注上市公司的新媒體「e公司」報導，據該影片，2022年5月26日，華為公司在深圳阪田基地A區舉行第三批軍團／系統部組建成立大會，華為創始人兼CEO任正非，華為副董事長、輪值董事長、CFO孟晚舟等高層出席大會，為軍團授旗並講話。

最新成立的第三批5個軍團／系統部分別是，數位元金融軍團、網站能源軍團、機器視覺軍團、製造行業數位化系統部和公共事業系統部。這些軍團已有明確發展定位，比如網站能源軍團定位於ICT網站能源領導者、低碳能源網路開拓者。

觀察者網報導稱，To C業務遭遇嚴重下滑的當下，華為迫切地需要找到新的增長引擎，而軍團所屬的To B業務則承接了這一重任。華為企業BG副總裁曾在曾表示，軍團作戰模式是華為未來最重要的業務變化方向。

軍團這一說法來自谷歌（Google），即把基礎研究的科學家、技術專家、產品專家、工程專家、銷售專家、交付與服務專家彙聚在一個部門，整合在一個個以細分場景為單位的獨立部門中，縮短產品進步的週期，對重點行業進行突破，打造新的增長引擎。

過去半年間，華為一共成立了十五大軍團。2021年10月29日，華為在松山湖園區舉行了第一批5大軍團組建誓師大會，包括煤礦軍團、海關和港口軍團、智慧公路軍團、數據中心能源軍團和智慧光伏（太陽能）軍團。任正非和公司高層悉數到場為新成立的5大軍團授旗。

今年3月，華為再次舉行第二批10個軍團誓師大會，這些軍團包括電力數位化軍團、政務一網通軍團、機場與軌道軍團、互動媒體軍團、運動健康軍團、顯示新核軍團、園區軍團、廣域網路絡軍團、數據中心底座軍團與數位網站軍團。

截至目前，華為已經組建了累計20個軍團。對於軍團組織，今年3月華為2021年年報會上，華為輪值董事長郭平曾進行解讀。郭平表示，華為軍團組織的概念是受谷歌啟發，透過參照谷歌的模式，形成華為的組織形式，快速滿足客戶需求，創造商業價值。華為產品線很長、技術比較繁雜，透過軍團組織可以實現短鏈條的運作，提高決策效率，把簡單留給客戶，把複雜留給自己。