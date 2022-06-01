警方調出監視器找出破壞的盧姓嫌犯。（張博洋提供／高雄洪靖宜傳真）

台灣基進三民區議員參選人張博洋張貼在公車站牌的看板，連續2面遭到破壞，警方調出監視器發現有一名男子騎車到附近，人就坐在公車站牌旁的位置休息，隨後手拿起香菸就往照片戳出一個洞，警方找到該名盧姓男子，張博洋表示，經查盧男是遊民，當天疑因等便當時無聊手癢，因此不提告，但盧男還是被依毀損罪函送偵辦。

選戰逼近，基進黨三民區議員參選人張博洋張近期貼於三民區高雄高工公車站牌及民族一路口公車站牌上的競選看板近期卻遭人破壞，照片中可見張博洋牙齒被菸融破了一個洞，警方成立專案小組偵查。

調出監視器發現，60歲的盧姓男子於5月23日騎著機車到附近，停下車後就坐在民族一路口公車站牌旁座椅休息，隨後拿起菸就往照片戳，警方立刻於31日11時許在三民區天祥二路附近找到人，盧嫌是無業遊民，當天是要到附近的服務中心，他初步稱並沒有特別針對人，也沒有特別政黨傾向，其他未多交代，而張博洋也不願追究、不提告，但盧嫌仍依刑法毀損罪函送高雄地檢署。

張博洋表示，原本以為是政治立場不同的民眾蓄意破壞，才揚言提告希望遏止選舉歪風，但經查證該公車站牌地點在遊民之家門口，嫌犯為一名準備去排隊領便當的遊民，疑因等便當時無聊手癢遂起意在看板上戳洞。考量他並非因為政治立場不同而犯案，且基層艱苦人生活本已不易，因此決定不予以提告。

至於是否要修復看板，張博洋也說，因選舉預算緊繃，現在會先把錢花在其他要緊的開支上，無法立刻維修，最後逗趣說：「本人沒有抽菸習慣，若未來還有民眾要『請一支菸』，只能微笑婉拒。」