《激流與倒影》共收錄了林懷民的25篇散文，書寫的內容包括他的母親、前輩、老友、不認識的陌生人等，他表示，「他們帶給我許多鼓舞的力量，是他們激勵著我前進，他們都是我的典範，我希望讀者也能從中獲得感動和激勵。」（鄭任南攝）

以24小時書店為主打的誠品信義店租約將在明年底到期，目前誠品正在向房東統一集團爭取續約。雲門舞集創辦人林懷民今（1）日上午出席新書發表會時，憶起老友、誠品創辦人吳清友，他表示「當年吳清友創辦誠品，是在現實面上堅持，並完成夢想的標竿，而當年把信義區精華地段租給吳清友的統一集團朋友和長輩，也是懷有夢想的人，希望2024年之後有更多作家繼續在這塊園地發表作品。」

林懷民今日舉行散文集《激流與倒影》發表會，地點在誠品信義店，他表示，因為忙於舞團，實在寫得很少，「今天總算可以在誠品信義店發表作品，我很高興，我也加入在誠品發表作品的作家行列了。」

2020年5月底，誠品敦南店熄燈之夜，林懷民也悄然現身人群，參與晚會也懷念吳清友，他表示，人生中一直有許多標竿，以及和他一起成長的朋友，吳清友就是其中一位，「最初他跟我說要做誠品書店時，我覺得這實在是太瘋狂了，但是誠品書店一路站在現實上堅持，並完成夢想，我覺得很棒。」

林懷民表示，統一集團18年前願意將黃金地段租給誠品，「那時候的統一集團也是懷抱夢想，文化是不斷地累積，有這樣的地方是一種嚮往，我希望2024年之後，仍然有很多作家能在這裡宣告他們的夢想。」

《激流與倒影》共收錄了林懷民的25篇散文，書寫的內容包括他的母親、前輩、老友、不認識的陌生人等，他表示，「他們帶給我許多鼓舞的力量，是他們激勵著我前進，他們都是我的典範，我希望讀者也能從中獲得感動和激勵。」