苗栗縣環保局委外廠商，前往通霄鎮一間加油站開挖地下儲槽系統，監測地下水井，但加油站業者控訴，柴油槽竟被鑿破，導致1萬5000公升柴油被汙染，業者營運大受影響。

環保局1日指出，目前已請雙方協調，並要求承包商支付45.5萬給加油站回收廢油，其餘責任比例則持續釐清。

通霄鎮新埔地區的加油站杜姓業者說，環保局委託廠商來監測土壤跟地下水問題，5月26日廠商派員到加油站要設置監測井，但施工過程卻把油槽鑿破，造成1萬5000公升柴油全數汙染。

他說，施工人員事後只有將洞口封閉，便無繼續過問，現在不只油品被汙染，連帶影響加油站營運，且大量廢油存放問題，更他們提心吊膽，也深怕引牽連附近居民。

苗栗縣環保局秘書蔡政勳說，委外契約中有要求承包商投保意外責任險，昨天已邀集雙方進行協商，由廠商先行支付報廢柴油回收費用新台幣45.5萬元，廢油也已載運走，以確保安全，其餘雙方責任持續釐清中。