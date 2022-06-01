新北中和2歲童恩恩日前染疫病逝，恩恩爸爸近日向衛福部和新北市政府請求，盼提供相關通聯紀錄。今凌晨他發文指出，目前已拿到自己和1922的通話紀錄，但還缺少「1922接到電話後與其他單位橫向聯繫紀錄」。衛福部長陳時中表示，由於該紀錄非錄音檔，需整理一下，今天會提供給家屬。

中和2歲童恩恩於4月14日確診，合併腦炎搶救無效，19日病逝，成為國內Omicron本土疫情以來首例兒童死亡個案。家屬淚訴，由於當時正在居家隔離，只能打電話向1922和新北市衛生局求助，卻苦等81分鐘才等到救護車，孩子因此錯過黃金治療時間而病逝，更希望中央及地方政府協助還原「消失的81分鐘」真相。

衛福部長陳時中昨天表示，1922錄音檔都會保留1年，民眾如有需要且是關係人，就可以向疾管署申請。恩恩爸今天凌晨發文表示，已取得自己和1922的通話紀錄，這是他們夫妻訴求的第一塊拼圖，但尚缺第二塊拼圖，也就是1922在接到電話後與其他單位橫向連繫的紀錄。

對此陳時中今天再度回應，昨天已有向家屬說明過，由於相關聯繫不一定是用電話，有時候用電腦、傳真等等方式，因此需要整理一下，目前已經整理好，預計今天會提供給家屬。