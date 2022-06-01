雲林縣口湖鄉黃昏市場攤位陸續被丟棄20餘隻幼犬，裝監視器逮人卻無法可管。（劉姓民眾提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣口湖鄉劉姓民眾在下崙黃昏市場擺攤，未營業時攤位竟成為「幼犬丟棄處」，去年至今陸續被丟棄24隻幼犬，其中有1個月多達21隻，他因此裝設監視器逮人，共錄到2名丟狗者，卻無法可管，只能自己找動保團體收養，呼籲相關單位擬定因應法規，才能遏止丟狗歪風。

劉姓民眾家中飼養5隻流浪狗，擺攤時市場流浪狗到攤位覓食，他也不忍心驅趕，可能因此被認為是流浪狗的照顧者，去年2月內，未營業時攤位竟被陸續丟棄7隻、8隻、6隻流浪狗幼犬，總數達21隻，他無力再收養，只能請動保團體帶回。

劉姓民眾表示，為了找出丟狗人，去年6月在攤位上裝設監視器，11月時錄到1名婦女用紙箱裝了2隻幼犬丟在攤位上，通報縣動植物防疫所處理，防疫所一開始以為是飼主棄養準備開罰，後來發現婦女是因2隻幼犬在市場水溝旁遊蕩，擔心牠們掉落水溝才丟到攤位上，並非飼主，最後通知婦女領回，並未開罰。

今年5月監視器又錄到1名男子將1隻幼犬丟到攤位上，經防疫所調查，男子也是看到幼犬在四湖鄉海邊遊蕩，擔心牠落海才丟到攤位。

劉姓民眾說，將幼犬丟到他的攤位，已嚴重影響他作生意，但防疫所認為非飼主就無法開罰，日後大家只要不承認自己是飼主，便可隨意丟棄幼犬甚至成犬，將形成一股棄養歪風，相關單位有必要擬定因應罰責加以規範，否則徒增社會亂象。

防疫所指出，《動保法》只針對飼主棄養有罰責，劉姓民眾的情況比較特殊，將與司法單位研商如何藉由罰責或其他規範，遏止丟狗情況。