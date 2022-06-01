汽機車違規停在公車招呼站10公尺內將挨罰，去年北市就揪出4萬餘件違停案，罰鍰上看千萬，卻有議員發現，北市停車管理工程處長年在公車停等區旁增繪車格，形成民眾違停遭罰，公有車格卻「就地合法」的亂象。停管處解釋，繪製車格時都已保留足夠空間，符合法令，若有距離太近的問題將檢討塗銷。

依「道路交通安全規則」第111條規定，汽車臨時停車時，若在公共汽車招呼站10公尺內，依法可罰款1200元，機車則是900元至1200元，如致人傷亡還得擔負刑事責任，即使站牌旁未畫設紅黃標線，警方開罰也於法有據。

市議員耿葳指出，北市今年1月發生婦人等公車時意外遭違停貨車輾斃的憾事，震驚社會，調閱北市歷年車輛違停導致民眾受傷、財損統計後，發現每年都有30至50位民眾因此受傷，不時也有違停車輛阻礙乘客、司機視線，導致民眾須追著公車跑或衝到馬路上才能搭車的情況。

耿葳進一步表示，每年警方舉發公車站前後10公尺的違停案件數，4年來都高達4萬多件，年初至今也有1.1萬件，公運處過去曾要求公車業者利用行車紀錄器揪違停，無奈政策形同虛設，起初還有約1000件的舉發，近年卻直線下滑至500至700件。

「只許州官放火不許百姓點燈！」耿葳批評，更讓人無法接受的是，長久以來停管處都將車格畫在公車站前後10公尺內，形成民眾違停挨罰、公有車格卻能「就地合法」的亂象，她痛批市府公然違法，與其要求公車司機抓違停，不如先揪出畫了多少違法車格，要求3個月內清查完畢並改善。

對此，停管處企畫科長楊遠明解釋，公車站前後10公尺禁止停車計算方式，是以公車站牌為中心，前後延伸共10公尺，並非規範公車停靠格大小，且北市畫設停靠區時都已保留12至15公尺的空間，畫設車格時也會考量停靠區長度，保留前後各2至5公尺的空間，這點絕對符合規定。

楊遠明補充，有些公車站牌是因為位置曾變動，導致距離不符法定規範，未來將會逐步塗銷改善，目前除受理民眾陳情外，也會派員在路邊巡查。今年已檢討35件，其中19件已改善完成，15件符合規定維持現狀，1件尚在調整中。