資深藝人王彩樺年僅13歲就開始從事演出工作，出道超過30年仍活躍於演藝圈，在唱片、綜藝、主持、戲劇等領域都有亮眼表現，甚至推出過自傳《B咖人生》，42歲時她嘗試唱跳風格，而有「台灣濱崎步」封號，王彩樺經常透過社群分享工作花絮及生活點滴，近日她分享了「收工照」，狀態好到驚人，被讚不只凍齡，根本是「逆齡」。

王彩樺過去以「綜藝諧星」身份打響知名度，而她在演藝事業方面始終很有挑戰意志，如今已成為實力堅強的全方位藝人，除此之外，現年53歲的她，身材和臉蛋都維持得極好，是圈內美魔女代表，而親民的她也不吝分享自己的美麗，經常在臉書放送粉絲福利，讓人看了眼睛大吃冰淇淋。

王彩樺收工躺沙發充電，僅穿著黑色小背心入鏡，好身材全都露。(翻攝自王彩樺-台灣濱崎步臉書)

王彩樺近日在臉書po文，透露每次收工回家，她都會直接躺沙發，因為工作時總是盡心盡力，所有能量都釋放完畢，要躺個半小時「才能稍微恢復一下」，經過這樣的充電，她就能恢復身心，「不管昨天今天明天只要你健康就是平安的每一天，謝謝美好的今天」。

照片中，王彩樺卸下行囊與衣物，只穿件黑色小可愛就入鏡，大秀白皙膚質與胸口春光，看得出來身材姣好，被讚完全看不出已經53歲，根本年輕到不行，而王彩樺的美人基因，也傳承給了兩個寶貝女兒，其中，大女兒庭庭不但有著美貌，氣質又相當清新，校花般的外型，讓許多男性粉絲迷醉，王彩樺因此有了「國民岳母」稱號，外界紛紛敲碗，希望庭庭能出道當明星。