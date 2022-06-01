國內新冠肺炎疫情持續升溫，高雄1日新增1萬1461例本土確診個案，其中民眾快篩陽判定確診的共有1萬793例，而到醫院經由採檢PCR判定確診的民眾共668例，經由PCR判別確診的比例大幅下降至5.83％，高市府宣布，推估未來10天將是南部疫情的高峰期，因此，決定校園暫停實體課程延長至6月12日。

高市府指出，原先高中以下校園停止實體課程只到6月5日，但經過專家會議討論，高市府防疫團隊推估未來10天將會是南部疫情的高峰期，因此，延長暫停實體課程1周，6月12日前全面改線上教學，家長如無法照顧子女，學校、幼兒園及課照中心須提供基本照顧服務。

高市府衛生局分析新增確診個案年齡分布發現，雖然近期高齡族群確診數占比仍然較高，但高齡族群確診比例有逐漸下降的趨勢，反而低年齡層族群略為上升。確診比例最高的是50到64歲民眾，百分比為18.8％，而0到11歲則是11.6％、12到19歲6.2％、20到29歲14.9％、30到39歲17.4％、40到49歲17.4％、65歲以上13.7％。