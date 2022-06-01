中央設篩檢站遭柯文哲批「白癡命令」 蔣萬安：防疫不分藍綠 要好好溝通

本土疫情仍未退燒，中央流行疫情指揮中心宣布6月1日起，在自由廣場加開兒童疫苗接種站，卻遭台北市長柯文哲猛酸「很白痴的命令」，事後在議員逼問「要不要收回這句話」時，更嘟囔「就真的很笨啊！」對此，國民黨北市長參選人、立委蔣萬安今（1）日表示，防疫不分藍綠、地方，希望中央、地方雙方能加強溝通，在這段期間共同體諒，度過這波疫情。

台北市長柯文哲。（台北市政府提供／張立勳台北傳真）

中央宣布即日起，在台北自由廣場、新北板橋車站、桃園巨蛋體育館、桃園陸軍專科學校、台中自然科學博物館、台南市立圖書總館、高雄展覽館設立兒童疫苗大型接種站。但柯文哲卻酸這是「白痴命令」，並直言這會增加地方負擔。而蔣萬安今日接受媒體訪問時表示，「防疫不分藍綠、地方，希望中央、地方雙方能加強溝通」。

蔣萬安更呼籲，不論是快篩陽評估、給藥，或是兒童施打等，都希望相關動線可以安排好，否則防疫工作會事倍功半。同時蔣萬安也期許這段期間大家可以共同體諒、安全度過這波疫情。