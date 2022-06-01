大陸國家發改委網站今（1日）天發布消息指出，國家發改委等9部門近日印發《十四五可再生能源發展規劃》，其中明確了「十四五」可再生能源發展主要目標，2025年可再生能源消費總量達到10億噸標準煤左右。「十四五」期間，可再生能源在一次能源消費增量中占比超過50％，風電和太陽能發電量實現翻倍。

可再生能源發電目標方面，2025年可再生能源年發電量達到3.3萬億千瓦時左右。「十四五」期間，可再生能源發電量增量在全社會用電量增量中的占比超過 50％，風電和太陽能發電量實現翻倍。2025年地熱能供暖、生物質供熱、生物質燃料、太陽能熱利用等非電利用規模達到6000萬噸標準煤以上。

規劃提出遠景目標，2035年將基本實現碳排放達峰後穩中有降，在2030年非化石能源消費占比達到25％左右和風電、太陽能發電總裝機容量達到12億千瓦以上的基礎上，上述指標均進一步提高。

2035年可再生能源加速替代化石能源，新型電力系統取得實質性成效，可再生能源產業競爭力進一步鞏固提升，基本建成清潔低碳、安全高效的能源體系。