星座運勢網站「星座愛情運勢」分析12星座最佳戀愛對象的人選，每個星座容易心動的對象都不太相同，像是金牛座很容易和同事擦出愛的火花，巨蟹座則是容易和朋友日久生情。

▍白羊座：朋友

白羊座只要遇到志同道合的人，一律來者不拒，很容易和朋友擦出愛情的火花，他們最喜歡和朋友玩在一起，開朗的性格使他們散發出致命的吸引力，所以只要一發現獵物便會竭盡心力的成為對方的朋友，並努力約對方出去玩樂。如果最近常有白羊座的人約你出去玩，代表你已經成了他的追求對象。

▍金牛座：同事

金牛座和同事之間很容易產生曖昧關係，認真工作的他們，常常會散發出一種穩定且可靠的吸引力，很容易讓他人對自己產生愛意。工作中的那種自信，使他們可以展現出平常看不到的特殊風格，讓人一見傾心。

▍雙子座：志同道合的玩伴

雙子座會主動追求愛情，喜歡接受挑戰，追求天菜時會使出渾身解數。雙子們覺得另一半一定要是志同道合、聊得來，有共同話題的人，不管以後會不會在一起，這段緣分一定要把握，所以志同道合又愛玩的人就是最佳戀人人選！

▍巨蟹座：親近的朋友

巨蟹的生活圈很小，不是和家人就是和老友在一起，不太可能爆出驚天的戀情，常常是因為和身邊的人感情逐漸深厚而培養出有如家人一般的情感，而轉變成戀情，所以巨蟹是屬於那種「近水樓台先得月」的典型，如果你對巨蟹有興趣，可以先準備搬家當鄰居了！

▍獅子座：看上眼都行

獅子座只要是看上眼了就會積極專求，而且不容許失敗。愛好玩樂的獅子們尤其喜歡玩得來的朋友，開心之餘，感情的火花也特別容易出現。

▍處女座：熟悉的人

處女座跟巨蟹座一樣是從親近的朋友中找人選，只要能讓處女座覺得溫暖和安全，他們就很容易產生愛情，因為小心謹慎的他們，喜歡慢慢培養出來的感情，所以處女座的情感大多是由友情演變而成的，這樣的感情，如果能修成正果當然是好事，如果不成，也還能一起開心的做朋友。

▍天秤座：團體領袖

吸引天秤的主要有兩點，一是臉，二是氣質，其他的一概不重要。有點愛面子的天秤通常比較喜歡身邊一些特別重要或是比較耀眼的人，這些人也頗為欣賞天秤的公正和能言善道，有很大的機率能開始一段新戀情。

▍天蠍座：同事、同學

天蠍座比較可能在朋友、同事中找到自己的人選，他們的交友不算廣闊，甚至個性特殊的他們，在交朋友這件事很挑剔，如果聊不來就沒戲了，能和他們交情好的通常是老朋友或同學之類的，所以天蠍的戀情也就比較會發生在周遭的人身上。

▍射手座：新朋友

射手追求新鮮感又愛玩，好朋友他們通常不會下手，他的戀人人選會來自他四面八方的朋友，尤其是美女俊男，常常會吸引射手們的注意力。出去玩的時候如果認識到會玩、顏值又高的異性，射手是不會放過的，趁著新鮮感還在，趕緊抓住他，過幾天互相熟悉了，他可能就沒那麼熱情了！

▍摩羯座：朋友

摩羯座的朋友不多，他們會對好朋友掏心掏肺，所以在這些朋友中，摩羯可能會有一些情感上的糾葛和心結，而通常這些也是摩羯戀人的人選來源。

▍水瓶座：共同愛好者

水瓶座都有那麼一兩個與眾不同的愛好，例如研究太陽黑洞，探索人類起源，反正一般人無法走入水瓶的世界，如果遇上了志同道合的人一定是相見恨晚的知音，很容易會因為共同愛好而心動，同理，想要追水瓶的話也可以從他的愛好下手。

▍雙魚座：年長者

雙魚座戀愛對象的人選通常比較少，也不容易成功，但是年長的長輩會和雙魚比較有緣。雙魚座可以試著多認識學長學姐，或者不是同一輩的朋友，都有助於找到愛情。雙魚女理想的戀人一定要騎著白馬出現，如果你沒有白馬也不要緊，玫瑰總要送上吧？具有浪漫情調的男生，她們才喜歡。

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