基隆市警局表示，端午連假將於基金二、三路萬里往基隆方向，實施彈性調撥車道措施。（基隆市警局提供／陳彩玲基隆傳真）

端午節連假即將到來，為防止台2線基金公路塞車，基隆市警局擬定交通疏導計畫，6月3日至5日基金二、三路萬里往基隆方向，將實施彈性調撥車道措施，另針對其他易壅塞路段，加派警力疏導。

基隆市警察局交通隊表示，受到疫情升溫影響，多數民眾改採自行開車方式外出，又適逢端午佳節，預估會有許多遊客前往新北市石門區採購，或到北海岸短程旅遊，基金公路將帶來大量車潮，為防止塞車，規畫3天端午連假實施調撥車道措施，屆時將視實際交通量及車輛流速機動執行，請民眾注意及配合。

交通隊指出，用路人行駛調撥車道務必開啟大燈，遵守現場警察及義交人員指揮，以維行車安全與順暢；另針對基隆市區東岸商場、火車站、廟口夜市及各熱門風景區等周邊道路，將派遣警力加強交通觀測及疏導人、車流，並呼籲隨時掌握交通狀況，避開易壅塞路段、時段或提前改道行駛。

此外，基隆監理站表示，基隆市位於北北基生活圈之中，無論是前往西部各縣市或是宜花東地區，幾乎都需要至台北市轉乘其他大眾運輸工具。連假期間，為滿足民眾於連假搭乘公路客運需求，基隆往返大台北地區的16條國道客運路線，每日可發出1300餘班次疏運旅客，並視候車人潮機動增加班次。

基隆監理站指出，水湳洞、金瓜石、九分也是許多遊客遊玩地區，將加派「1062台北-金瓜石」路線班次，於九份9號停車場及水湳洞停車場待命，機動接駁。另提醒，民眾出門前可利用「公路客運即時動態資訊網」網頁、「iBus公路客運」APP，查詢公路客運及部分縣市區公車路線相關乘車訊息。