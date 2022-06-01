大陸女星楊子姍和台灣演員吳中天結婚7年，去年傳出好消息，楊子姍和吳中天被媒體直擊，夫妻倆一起和好友聚餐，期間能看到楊子姍的小腹微微隆起，起身還需要扶腰，就連散步都小心翼翼，畫面曝光後，許多網友都獻上祝福。今（1日）公布喜訊女兒已經誕生，楊子姍更分享一組懷孕時與小孩出生後的溫馨照片，幸福氛圍肉眼可見。

吳中天與楊子姍首次合作是在《發現生活新味》電視劇中，之後吳中天當電影導演，邀請楊子姍第二次合作，由楊子姍主演他親自執導的電影《天亮之前》，兩人擦出愛火還要歸功於友人從中牽線。吳中天於2015年與楊子姍結婚，兩人常常分享生活中的相處模式，不忌諱向大眾放閃。

吳中天今（1日）在微博發布一組照片，文字內容：「哈哈～終於有人治得了妳啦」，並標記妻子楊子姍的帳號，照片中楊子姍低著頭，躺在床上的小嬰兒抓住楊子姍的頭髮，作為母親的楊子姍雖然看不到正臉，但能夠感受無奈的心情，這幾張照片中小嬰兒也沒有拍到正臉，顯然夫妻倆沒有要讓小孩長相曝光。

吳中天分享妻子與女兒的相處照片。（圖／微博）

而且根據時間推測，楊子姍應該是生了好一陣子，只是選擇在兒童節這天公布，楊子姍回應吳中天：「哈哈？又多一個人可以治你了你哈什麼哈？」粉絲們紛紛在底下留言祝賀「寶寶輕點抓」、「恭喜喜提小公主」、「啊小公主！33願望成真了 真好」、「吳老師一家三口超幸福！」、「恭喜恭喜，幸福的一家」。

楊子姍分享愛女近照。（圖／微博）